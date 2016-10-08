Данни Блинд: Я каждую неделю смотрю, как хорошо Промес играет в сильной лиге
Главный тренер сборной
Голландии Данни Блинд после победы своей команды над белорусами в матче
отборочного цикла к чемпионату мира-2018 похвалил полузащитника «Спартака»
Квинси Промеса, оформившего дубль.
«Я рад за Квинси. Я
каждую неделю вижу, как он хорошо играет в сильной игре, поэтому я знаю на что
Промес способен», - сказал Блинд в интервью Sportnieuws.nl.
Матч группы А, прошедший в пятницу в Голландии, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес. Эти мячи стали первыми для него за национальную команду.
Матч
Голландия - Белоруссия - 4:1 (2:0)
Голы
Промес 15 (1:0). Промес 31 (2:0). Риос 47 (2:1). Классен 56 (3:1). Янссен 64 (4:1).
Состав
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., Брума, ван Дейк, Снейдер (Прюппер, 46), Вейналдум, Карсдорп, Классен, Промес, Строотман (Класи, 79), Янссен (Дост, 84)
Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачёв, Сиваков, Поляков, Кривец (Кисляк, 68), Корзун, Риос, Маевский (Глеб, 46), Гордейчук (Володько, 74), Корниленко
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
07 октября 21:45, Де Куйп, Текстовая трансляция