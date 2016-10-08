Данни Блинд: Я каждую неделю смотрю, как хорошо Промес играет в сильной лиге

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд после победы своей команды над белорусами в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 похвалил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, оформившего дубль.

«Я рад за Квинси. Я каждую неделю вижу, как он хорошо играет в сильной игре, поэтому я знаю на что Промес способен», - сказал Блинд в интервью Sportnieuws.nl.

Матч группы А, прошедший в пятницу в Голландии, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей два мяча забил атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес. Эти мячи стали первыми для него за национальную команду.