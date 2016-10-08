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Криштиану Роналду: В матче с Андоррой самым важным стал первый гол

Андрей Петухов
Источник:  A BolaКомментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после крупной победы над командой Андорры в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 отметил, что самым важным голом в матче стал первый.

«Рад, что вернулся в сборную после травмы в финале чемпионата Европы. Я чувствовал себя частью коллектива и забил четыре гола. Самым важным оказался первый, ведь соперник с самого начала встречи расположился на собственной половине поля», - приводит A Bola слова Роналду.

Игра группы B, состоявшаяся в пятницу в городе Авейру, завершилась победой хозяев со счетом 6:0. В составе победителей четыре мяча забил Криштиану Роналду, а по голу на свой счет записали Жуау Канселу и Андре Силва.

Матч

Португалия - Андорра - 6:0 (3:0)

Голы

Роналду 2 (1:0). Роналду 4 (2:0). Канселу 44 (3:0). Роналду 47 (4:0). Роналду 68 (5:0). Силва А. 86 (6:0).

Состав

Португалия: Патрисиу, Пепе (Мартинш, 72), Фонте, Герреру (Антуньеш, 52), Канселу, Моутинью, Гомеш (Мариу, 66), Силва Б., Силва А., Роналду, Куарежма

Андорра: Гомес Х., Родригес В., Рубио, Лима, Ребес, Велс, Виера, Алаес (Пуйоль, 73), Мартинес (Морейра, 76), Лловера, Гарсия М. (Сан-Никола, 49)

Предупреждения:

Пепе, 35 - Родригес В., 28; Рубио, 56; Лима, 85

Удаления:

нет - Рубио, 62; Ребес, 71

Судья:

Оливер Драхта (Австрия)

Место и дата

07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

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