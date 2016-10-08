Криштиану Роналду: В матче с Андоррой самым важным стал первый гол
Нападающий сборной
Португалии Криштиану Роналду после крупной победы над командой Андорры в матче
отборочного цикла к чемпионату мира-2018 отметил, что самым важным голом в
матче стал первый.
«Рад, что вернулся в
сборную после травмы в финале чемпионата Европы. Я чувствовал себя частью
коллектива и забил четыре гола. Самым важным оказался первый, ведь соперник с
самого начала встречи расположился на собственной половине поля», - приводит A Bola
слова Роналду.
Игра группы B, состоявшаяся в пятницу в городе Авейру, завершилась победой хозяев со счетом 6:0. В составе победителей четыре мяча забил Криштиану Роналду, а по голу на свой счет записали Жуау Канселу и Андре Силва.
Матч
Португалия - Андорра - 6:0 (3:0)
Голы
Роналду 2 (1:0). Роналду 4 (2:0). Канселу 44 (3:0). Роналду 47 (4:0). Роналду 68 (5:0). Силва А. 86 (6:0).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе (Мартинш, 72), Фонте, Герреру (Антуньеш, 52), Канселу, Моутинью, Гомеш (Мариу, 66), Силва Б., Силва А., Роналду, Куарежма
Андорра: Гомес Х., Родригес В., Рубио, Лима, Ребес, Велс, Виера, Алаес (Пуйоль, 73), Мартинес (Морейра, 76), Лловера, Гарсия М. (Сан-Никола, 49)
Предупреждения:
Пепе, 35 - Родригес В., 28; Рубио, 56; Лима, 85
Удаления:
Судья:
Оливер Драхта (Австрия)
Место и дата
07 октября 21:45, , Онлайн-трансляция