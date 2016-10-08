Криштиану Роналду: В матче с Андоррой самым важным стал первый гол

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после крупной победы над командой Андорры в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 отметил, что самым важным голом в матче стал первый.

«Рад, что вернулся в сборную после травмы в финале чемпионата Европы. Я чувствовал себя частью коллектива и забил четыре гола. Самым важным оказался первый, ведь соперник с самого начала встречи расположился на собственной половине поля», - приводит A Bola слова Роналду.

Игра группы B, состоявшаяся в пятницу в городе Авейру, завершилась победой хозяев со счетом 6:0. В составе победителей четыре мяча забил Криштиану Роналду, а по голу на свой счет записали Жуау Канселу и Андре Силва.