Сборная США в гостях обыграла кубинцев
Футболисты сборной США
в гостях переиграли команду Кубы в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся
в пятницу в Гаване, завершилась победой американцев со счетом 2:0. В их составе
голы во втором тайме забили Крис Вондоловски и Джулиан Грин.
Напомним, что сборная
США продолжает борьбу в отборочном турнире в зоне Северной и Центральной
Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) чемпионата мира 2018 года,
который пройдет в России.
Команда Юргена
Клинсманна смогла выйти в пятый раунд, где в первом матче сыграет 11 ноября со
сборной Мексики. Кубинцы не смогли пройти в третий раунд, уступив по сумме двух
матчей сборной Кюрасао.
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