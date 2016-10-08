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Сборная США в гостях обыграла кубинцев

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной США в гостях переиграли команду Кубы в товарищеском матче.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Гаване, завершилась победой американцев со счетом 2:0. В их составе голы во втором тайме забили Крис Вондоловски и Джулиан Грин.

Напомним, что сборная США продолжает борьбу в отборочном турнире в зоне Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Команда Юргена Клинсманна смогла выйти в пятый раунд, где в первом матче сыграет 11 ноября со сборной Мексики. Кубинцы не смогли пройти в третий раунд, уступив по сумме двух матчей сборной Кюрасао.

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