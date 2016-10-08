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Валерий Рейнгольд: Почему в сборной России нет Комбарова, но есть Самедов?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Коста-Рики.

«Честно говоря, матч не вызывает у меня какого-то интереса, хотя я его посмотрю. Я не очень понимаю, что на данный момент хочет Станислав Черчесов. На мой взгляд, уже можно и нужно наигрывать новую команду. Но в таком случае, почему в сборной нет Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова? Дима вообще демонстрирует сумасшедший прогресс в этом сезоне. «Спартак» же находится на первом месте, но вызывается только Зобнин. Одновременно в команду вызван Александр Самедов, которого Комбаров в очном противостоянии просто «раздел». И «Локомотив» сейчас проваливает сезон. Мне не понятно, чем при таком выборе руководствовался Черчесов», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что 9 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Коста-Рикой в Краснодаре, 15 ноября - с Румынией в Грозном. Накануне выезда в Краснодар главный тренер сборной России сообщил, что в декабре национальная команда проведет товарищеский матч с Македонией, в феврале - с Молдавией.

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

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