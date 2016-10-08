«Ювентус» планирует приобрести Азара

«Ювентус» по окончании сезона намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара, сообщает Tuttosport.

По информации источника, трансфер вероятнее всего состоится, если лондонский клуб снова останется без Лиги чемпионов. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Челси» семь матчей в АПЛ, забил два мяча и отдал две передачи.

Кроме этого источник сообщает, что «Ювентус» планирует усилить линию атаки. Туринский клуб рассматривает кандидатуры форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.