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«Ювентус» планирует приобрести Азара

Елена Корсунская
Источник:  TuttosportКомментарии

«Ювентус» по окончании сезона намерен приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара, сообщает Tuttosport.

По информации источника, трансфер вероятнее всего состоится, если лондонский клуб снова останется без Лиги чемпионов. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Челси» семь матчей в АПЛ, забил два мяча и отдал две передачи.  

Кроме этого источник сообщает, что «Ювентус» планирует усилить линию атаки. Туринский клуб рассматривает кандидатуры форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. 

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