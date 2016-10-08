Росберг выиграл третью практику Гран-при Японии, Квят - 15-й
Пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучший результат во всех трех сессиях свободных заездов в рамках Гран-при Японии.
В третьей практике второе время показал гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо, третьим стал Себастьян Феттель из «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал с 15-м временем.
Гонка состоится завтра в 8:00 мск.
Гран-при Японии
Третья практика
1. Нико Росберг («Мерседес») — 1:32.092
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.302
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.639
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.692
5. Кими Райкконен («Феррари») +0.919
6. Фелипе Масса («Уильямс») +1.179
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.192
8. Джолион Палмер («Рено») +1.547
9. Кевин Магнуссен («Рено») +1.547
10. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1.554
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.622
12. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1.695
13. Валттери Боттас («Уильямс») +1.773
14. Серхио Перес («Форс Индия») +1.829
15. Даниил Квят («Торо Россо») +1.945
16. Ромен Грожан («Хаас») +2.180
17. Фелипе Наср («Заубер») +2.296
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.452
19. Дженсон Баттон («Макларен») +2.456
20. Эстебан Окон («Манор») +3.138
21. Паскаль Верляйн («Манор») +5.164
22. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +24.231.