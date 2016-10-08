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Росберг выиграл третью практику Гран-при Японии, Квят - 15-й

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучший результат во всех трех сессиях свободных заездов в рамках Гран-при Японии.

В третьей практике второе время показал гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо, третьим стал Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал с 15-м временем.

Гонка состоится завтра в 8:00 мск.

Гран-при Японии

Третья практика

1. Нико Росберг («Мерседес») — 1:32.092

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.302

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.639

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.692

5. Кими Райкконен («Феррари») +0.919

6. Фелипе Масса («Уильямс») +1.179

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.192

8. Джолион Палмер («Рено») +1.547

9. Кевин Магнуссен («Рено») +1.547

10. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1.554

11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.622

12. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1.695

13. Валттери Боттас («Уильямс») +1.773

14. Серхио Перес («Форс Индия») +1.829

15. Даниил Квят («Торо Россо») +1.945

16. Ромен Грожан («Хаас») +2.180

17. Фелипе Наср («Заубер») +2.296

18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.452

19. Дженсон Баттон («Макларен») +2.456

20. Эстебан Окон («Манор») +3.138

21. Паскаль Верляйн («Манор») +5.164

22. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +24.231.

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