«Эдмонтон» обменял Якупова в «Сент-Луис»

«Сент-Луис» приобрел права на российского нападающего Наиля Якупова, отдав «Эдмонтону» форварда Зака Почиро и право выбора в третьем раунде драфта-2017, сообщает официальный сайт НХЛ.

Если Якупов забьет в сезоне более 15 шайб, то «Эдмонтон» получит выбор во втором раунде 2018 года.

23-летний форвард, являвшийся первым номером драфта НХЛ 2012 года, провел за «Ойлерз» четыре сезона. В минувшем сезоне Якупов сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очков.

- Теперь, когда обмен произошел, я могу сказать, что буду играть в одной из лучших команд лиги. Это хороший шаг для меня. Когда я играл против «Сент-Луиса», всегда было трудно. Я очень жду, когда уже смогу сыграть за новый клуб, - цитирует Якупова официальный сайт НХЛ.