Роман Шишкин: Черчесов умеет ставить игру

Полузащитник сборной России Роман Шишкин рассказал о работе с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.

- Я работал с Черчесовым в «Спартаке». Так что его работа мне хорошо знакома. Могу сказать, что этот тренер умеет ставить игру. И не зря он достиг уровня тренера сборной команды. Посмотрим, время покажет. У нас все впереди, но надо уметь тренироваться и работать, - цитирует Шишкина официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеский матч с Коста-Рикой состоится 9 октября в Краснодаре, 15 ноября подопечные Станислава Черчесоа сыграют с Румынией в Грозном.