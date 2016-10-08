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Роман Шишкин: Черчесов умеет ставить игру

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Полузащитник сборной России Роман Шишкин рассказал о работе с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.

- Я работал с Черчесовым в «Спартаке». Так что его работа мне хорошо знакома. Могу сказать, что этот тренер умеет ставить игру. И не зря он достиг уровня тренера сборной команды. Посмотрим, время покажет. У нас все впереди, но надо уметь тренироваться и работать, - цитирует Шишкина официальный сайт «Матч ТВ». 

Напомним, что товарищеский матч с Коста-Рикой состоится 9 октября в Краснодаре, 15 ноября подопечные Станислава Черчесоа сыграют с Румынией в Грозном.  

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