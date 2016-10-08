«Сток Сити» готов обменять Бояна Кркича на Витселя
«Сток Сити» готовит новое предложение по полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, сообщает Tuttomercatoweb.
Английский клуб готов обменять нападающего сборной Испании Бояна Кркича, в услугах которого заинтересован главный тренер питерцев Мирча Луческу, на Витселя.
Контракт бельгийца с «Зенитом» истекает летом 2017 года, поэтому футболист уже скоро может уйти из питерского клуба бесплатно.
Напомним, минувшим летом в услугах полузащитника были заинтересованы «Ювентус», «Наполи», а также «Эвертон».
По официальной информации, «Зенит» не сумел договориться с туринским клубом о сумме трансфера Витселя. Позже генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб постарается приобрести игрока в январе 2017 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически