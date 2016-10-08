«Сток Сити» готов обменять Бояна Кркича на Витселя

Борис Копейкин: Сейчас каждая потеря, в том числе и Еременко, сказывается на ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Борис Копейкин считает, что сейчас каждая потеря сильно сказывается на игре армейского клуба, а с отстранением полузащитника Романа Еременко красно-синим вновь придется обходиться резервом.