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«Сток Сити» готов обменять Бояна Кркича на Витселя

Елена Корсунская
Источник:  TuttomercatowebКомментарии

«Сток Сити» готовит новое предложение по полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, сообщает Tuttomercatoweb.

Английский клуб готов обменять нападающего сборной Испании Бояна Кркича, в услугах которого заинтересован главный тренер питерцев Мирча Луческу, на Витселя. 

Контракт бельгийца с «Зенитом» истекает летом 2017 года, поэтому футболист уже скоро может уйти из питерского клуба бесплатно.  

Напомним, минувшим летом в услугах полузащитника были заинтересованы «Ювентус», «Наполи», а также «Эвертон».

По официальной информации, «Зенит» не сумел договориться с туринским клубом о сумме трансфера Витселя. Позже генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб постарается приобрести игрока в январе 2017 года. 

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