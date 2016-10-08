Неймар покинул расположение сборной Бразилии
Нападающий «Барселоны» Неймар с разрешения тренерского штаба покинул расположение сборной Бразилии, сообщает Marca.
Федерация футбола Бразилии отпустила Неймара из национальной команды, потому что футболист все равно не сможет принять участие в отборочном матче ЧМ-2018 против Венесуэлы из-за перебора желтых карточек.
Неймар помог сборной Бразилии одержать победу над Боливией (5:0) в квалификации к ЧМ-2018. В этом матче он забил гол и отдал две результативные передачи.
Игра между Бразилией и Венесуэлой состоится 11 октября.
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