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Неймар покинул расположение сборной Бразилии

Елена Корсунская
Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар с разрешения тренерского штаба покинул расположение сборной Бразилии, сообщает Marca. 

Федерация футбола Бразилии отпустила Неймара из национальной команды, потому что футболист все равно не сможет принять участие в отборочном матче ЧМ-2018 против Венесуэлы из-за перебора желтых карточек.

Неймар помог сборной Бразилии одержать победу над Боливией (5:0) в квалификации к ЧМ-2018. В этом матче он забил гол и отдал две результативные передачи. 

Игра между Бразилией и Венесуэлой состоится 11 октября.  

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