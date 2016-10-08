Четыре очка Мозгова не помогли «Лейкерс» обыграть «Денвер»
Баскетболисты «Лейкерс» потерпели поражение от «Денвера» в предсезонном матче НБА.
Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 101:97 (32:37, 17:21, 23:22, 29:17) в пользу гостей.
Для российского центрового Тимофея Мозгова эта игра стала второй в составе «Лейкерс». Россиянин провел на площадке 20 минут, набрал четыре очка, сделал пять подборов и отдал одну передачу.
Напомним, что Мозгов перешел в «Лейкерс» летом из «Кливлинда».
НБА
Выставочный матч
«Лейкерс» - «Денвер» - 97:101 (37:32, 21:17, 22:23, 17:29)
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