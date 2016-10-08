Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Адмирал2 : 0Спартак
Футбол  Динамо- : -Кубань
Футбол  Англия- : -Мальта
Футбол  Енисей- : -Факел
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Коробка: «Кубани» надо еще минимум год для погашения долгов

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что «Кубани» надо еще год, чтобы рассчитаться с долгами. 

- Сейчас есть еще долги за 2014/15 год, но все ребята все понимают, и у нас есть план финансирования. Думаю, еще как минимум год все процессы по выплатам долгов будут идти. Нам надо еще задачу решать, острые долги пытаемся сейчас закрыть, а по всем остальным многие люди идут на понимание», - сказал Коробка ТАСС. 

Напомним, что «Кубань» после 15 туров занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, в активе команды 15 очков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» - «Кубань». Начало текстовой трансляции – 15:00 мскВ субботу в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» сыграет с краснодарской «Кубанью».Дан Петреску: Всегда готов вернуться в КраснодарРумынский тренер Дан Петреску признался, что всегда готов вновь вернуться в краснодарскую «Кубань», с которой на днях он расторг соглашение.ФНЛ. 16-й тур. «Динамо» - «Кубань», «Спартак-2» - «Тосно» и другие матчиРезультаты матчей 16-го тура Футбольной национальной лиги.Футболисты «Динамо» обыграли чемпиона Украины в FIFAФутболисты «Динамо» Николай Обольский, Евгений Луценко, Александр Ташаев посетили выставку «Игромир 2016», где сыграли в футбольный симулятор FIFA с двукратным чемпионом Украины в этой дисциплине Максимом Плаховым, известным под псевдонимом Tiko91.Дан Петреску: Хочу, чтобы больше не было слухов, что «Кубань» может исчезнутьЭкс-главный тренер «Кубани» Дан Петерску встретился с болельщиками клуба в Краснодаре.Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Румынский специалист Дан Петреску рассказал болельщикам «Кубани», в чем причина его ухода из российской команды.Игорь Леонтьев: Чувствую в себе силы играть в РФПЛПолузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев высказался о выступлении ФНЛ и соответствии уровню РФПЛ.Антон Шунин: Вызов Панченко в сборную – единичный случай. Нет ничего невозможногоВратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вызов в сборную России своего одноклубника Кирилла Панченко.Где и сколько должны в клубах РФПЛ и ФНЛГде и сколько должны в клубах РФПЛ и ФНЛ«Советский спорт» вспомнил последние сообщения о финансовых проблемах клубов и составил список команд, где есть серьезные проблемы.Из ФНЛ – в сборную. Чем хорош ПанченкоИз ФНЛ – в сборную. Чем хорош ПанченкоОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, чем Кирилл Панченко мог приглянуться Станиславу Черчесову.Футбол в зинданеФутбол в зинданеОбозреватель «Советского спорта» – о проблеме долгов, захлестнувшей российские клубы всерьез и надолго.Рассмотрение дела о подделке документов исполнительным директором «Луча-Энергии» перенесено на неделюГлава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что дело исполнительного директора «Луча-Энергии» Александр Голубчикова будет рассмотрено через неделю. Напомним, Голубчиков обвиняется в нарушении статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС «Подделка документов».Футболисты «Динамо» на матч с «Мордовией» добирались на одном поезде с болельщикамиФутболисты московского «Динамо» отправились в Саранск на матч 15-го тура с «Мордовией» на поезде.Александр Козлов: Федуна убедили, что после травмы я не вернусьАлександр Козлов: Федуна убедили, что после травмы я не вернусьЕго называли вторым Аршавиным, И поначалу он с лихвой оправдывал авансы, в 17 лет дебютировав в Лиге чемпионов.День в истории. Константину Зырянову – 39День в истории. Константину Зырянову – 39Сегодня день рождения отмечает бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, трехкратный чемпион страны Константин Зырянов.«Динамо» рассчиталось с футболистами по зарплатеФутболисты московского «Динамо» получили зарплату в полном объеме. Клуб погасил долги перед ними за июль и август.Анатолий Бышовец: Петреску явно переоценил себя и возможности «Кубани»Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Дана Петреску с поста наставника краснодарской «Кубани».Агент Петреску: Есть устная договоренность о расторжении контракта с «Кубанью»Агент Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал сообщение официального сайта «Кубани» о том, что Петреску покидает пост главного тренера клуба.Александр Козлов: После разговора с Аленичевым понял, что не нужен «Спартаку»Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок воронежского «Факела» Александр Козлов рассказал, когда понял, что из «Спартака» надо уходить.«Кубань» объявила, что Петреску покидает клубДан Петреску покинул пост главного тренера «Кубани». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение