Андрей Коробка: «Кубани» надо еще минимум год для погашения долгов

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что «Кубани» надо еще год, чтобы рассчитаться с долгами.

- Сейчас есть еще долги за 2014/15 год, но все ребята все понимают, и у нас есть план финансирования. Думаю, еще как минимум год все процессы по выплатам долгов будут идти. Нам надо еще задачу решать, острые долги пытаемся сейчас закрыть, а по всем остальным многие люди идут на понимание», - сказал Коробка ТАСС.

Напомним, что «Кубань» после 15 туров занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, в активе команды 15 очков.