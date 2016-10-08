Хачанов проиграл Звереву в квалификации турнира в Шанхае
Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Наш теннисист в квалификации проиграл немцу Мише Звереву со счетом 6:4, 4:6, 4:6.
Следующим соперником Зверева будет американец Райан Харрисон.
Напомним, что на прошлой неделе 20-летний Хачанов завоевал первый титул ATP в карьере на турнире в китайском Чэнду и поднялся на 55-е место в рейтинге ATP.
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