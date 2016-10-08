Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Адмирал2 : 0Спартак
Футбол  Динамо- : -Кубань
Футбол  Англия- : -Мальта
Футбол  Енисей- : -Факел
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хачанов проиграл Звереву в квалификации турнира в Шанхае

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Наш теннисист в квалификации проиграл немцу Мише Звереву со счетом 6:4, 4:6, 4:6. 

Следующим соперником Зверева будет американец Райан Харрисон. 

Напомним, что на прошлой неделе 20-летний Хачанов завоевал первый титул ATP в карьере на турнире в китайском Чэнду и поднялся на 55-е место в рейтинге ATP.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитров обыграл Надаля на турнире в ПекинеБолгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал турнира ATP в Пекине.«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок Кремля«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок КремляОрганизаторы «Кубка Кремля», который стартует в Москве в конце следующей недели, поделились ожиданиями от турнира.Кузнецов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Пекине, уступив МаррэюРоссиянин Андрей Кузнецов уступил представителю Великобритании Энди Маррею в 1/8 финала турнира в Пекине.Шамиль Тарпищев: Хачанов - это ближайшее будущее теннисной РоссииПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова на турнире ATP в Китае.Хачанов поднялся на 55-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Шамиль Тарпищев: Хачанов может сыграть в первом раунде Кубка Дэвиса с ДжоковичемПрезидент Федерации тенниса России (ФТР), главный тренер сборной Шамиль Тарпищев не исключает возможности, что Карен Хачанов сразится в Новаком Джоковичем в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса в 2017 году.Хачанов впервые в карьере выиграл турнир ATP20-летний российский теннисист Карен Хачанов завоевал свой первый титул АТР в карьере, победив в китайском Чэнду.Кравчук пробился в основную сетку турнира в ПекинеРоссийский теннисист Константин Кравчук пробился в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.Донской проиграл в финале квалификации турнира в ПекинеРоссийский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATPРоссийский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Чэнду (Китай), призовой фонд которого превышает 840 тысяч долларов.Джокович пропустит турнир в Пекине из-за травмыПервая ракетка мира Новак Джокович не сыграет на турнире China Open.Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Александр Зверев: На SpbOpen собирают сильный состав, поэтому всем здесь нравитсяНемецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о победе на турнире St. Petersburg Open, в финале которого он обыграл Стэна Вавринку.Стэн Вавринка: Мне понравилась атмосфера SpbOpenТретья ракетка мира Станислас Вавринка поделился мнением о финальном матче St. Petersburg Open, в котором он проиграл Александру Звереву.Вавринка в трех сетах проиграл Звереву финал SpbOpen-2016Немецкий теннисист Александр Зверев в финальном матче 21-го розыгрыша St. Petersburg Open одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счетом 6:2, 3:6, 7:5.Евгений Кафельников: На голом энтузиазме суперзвезд на SpbOpen не привлечьДиректор SpbOpen по взаимодействию с игроками Евгений Кафельников поделился мнением о турнире.Кузнецов и Кравчук проиграли в полуфинале SpbOpenРоссияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли паре Доминик Инглот (Великобритания)/Хенри Континен (Финляндия) со счетом 3:6, 0:6 и не смогли выйти в финал парного турнира на SpbOpen-2016.SpbOpen-2016. Вавринка и Зверев - в финале, россияне - нет. Как это было24 сентября на 21-м розыгрыше турнира ATP St. Petersburg Open проходят матчи 1/2 финала в одиночном и парном разрядах.Стэн Вавринка: Александр Зверев – будущее мирового теннисаШвейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о выходе в финал на SpbOpen-2016.Томаш Бердых: Зверев? Думаю, я играл с будущим победителем турнира Большого шлемаДевятый номер рейтинга ATP Томаш Бердых после поражения от Александра Зверева в матче 1/2 финала St. Petersburg Open (4:6, 4:6) подвел итоги выступления на турнире.
Миша Зверев
Миша Звереввсе новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
ATP Tour
ATP Tour

Cпецпредложение