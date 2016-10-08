Росберг стал лучшим в квалификации Гран-при Японии, у Квята - 13-е время

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг стал лучшим в квалификационных заездах на Гран-при Японии-2016.

На последних секундах квалификации Росберг вырвал поул-позишн у своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Напомним, Нико опережает британца в борьбе за чемпионский титул на 23 очка.

Отметим, что ранее Росберг выиграл квалификацию на Гран-При Японии в 2014 и 2015 годах.



Второй ряд стартового поля на трассе «Сузука» завтра займут пилоты «Феррари»: Кими Райкконен и Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время дня.

Гонка в Японии начнется в воскресенье, 9 октября в 8:00 по московскому времени.

Квалификация

1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.30,647

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,013

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,302

4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,381

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,531

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,593

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,314

8. Ромен Грожан («Хаас») +1,314

9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,495

10. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1,900

Выбыли после второго сегмента:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Фелипе Масса («Уильямс»)

13. Даниил Квят («Торо Россо»)

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

15. Фернандо Алонсо («Макларен»)

16. Джолион Палмер («Рено»)

Выбыли после первого сегмента:

17.Дженсон Баттон («Макларен»)

18. Кевин Магнуссен («Рено»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Фелипе Наср («Заубер»)

21. Эстебан Окон («Манор»)

22. Паскаль Верляйн («Манор»)



