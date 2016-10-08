Росберг стал лучшим в квалификации Гран-при Японии, у Квята - 13-е время
Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг стал лучшим в квалификационных заездах на Гран-при Японии-2016.
На последних секундах квалификации Росберг вырвал поул-позишн у своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Напомним, Нико опережает британца в борьбе за чемпионский титул на 23 очка.
BREAKING: Nico Rosberg takes pole at the #JapaneseGP by 0.013 from teammate Lewis Hamilton #Quali pic.twitter.com/tfX6RDTu5w— Formula 1 (@F1) 8 октября 2016 г.
Отметим, что ранее Росберг выиграл квалификацию на Гран-При Японии в 2014 и 2015 годах.
Второй ряд стартового поля на трассе «Сузука» завтра займут пилоты «Феррари»: Кими Райкконен и Себастьян Феттель.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время дня.
Гонка в Японии начнется в воскресенье, 9 октября в 8:00 по московскому времени.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF #QUALI): ROS on top, @ScuderiaFerrari beat out Red Bull #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/Tsqy0sCT5A— Formula 1 (@F1) 8 октября 2016 г.
Квалификация
1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.30,647
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,013
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,302
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,381
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,531
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,593
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,314
8. Ромен Грожан («Хаас») +1,314
9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,495
10. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1,900
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Фелипе Масса («Уильямс»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
15. Фернандо Алонсо («Макларен»)
16. Джолион Палмер («Рено»)
Выбыли после первого сегмента:
17.Дженсон Баттон («Макларен»)
18. Кевин Магнуссен («Рено»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Фелипе Наср («Заубер»)
21. Эстебан Окон («Манор»)
22. Паскаль Верляйн («Манор»)