Росберг стал лучшим в квалификации Гран-при Японии, у Квята - 13-е время

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг стал лучшим в квалификационных заездах на Гран-при Японии-2016.

На последних секундах квалификации Росберг вырвал поул-позишн у своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Напомним, Нико опережает британца в борьбе за чемпионский титул на 23 очка.

