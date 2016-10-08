На матч Россия - Коста-Рика все билеты проданы
На товарищеской встрече между сборными России и Коста-Рики, которая состоится 9 октября в Краснодаре, ожидается аншлаг.
- Все билеты на матч сборных России и Коста-Рики распроданы, ожидаем полный стадион, - заявил директор «Краснодара» по маркетингу Вадим Воинов.
Напомним, эта игра откроет новый домашний стадион клуба РФПЛ, который рассчитан на 34 291 зрителя.
Матч Россия - Коста-Рика начнется в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Это будет третья игра нашей национальной команды под руководством Станислава Черчесова. Сборная готовится к домашнему чемпионату мира 2018 года.
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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