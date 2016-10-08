Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Адмирал2 : 0Спартак
Футбол  Динамо- : -Кубань
Футбол  Англия- : -Мальта
Футбол  Енисей- : -Факел
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На матч Россия - Коста-Рика все билеты проданы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

На товарищеской встрече между сборными России и Коста-Рики, которая состоится 9 октября в Краснодаре, ожидается аншлаг.

- Все билеты на матч сборных России и Коста-Рики распроданы, ожидаем полный стадион, - заявил директор «Краснодара» по маркетингу Вадим Воинов.

Напомним, эта игра откроет новый домашний стадион клуба РФПЛ, который рассчитан на 34 291 зрителя.

Матч Россия - Коста-Рика начнется в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Это будет третья игра нашей национальной команды под руководством Станислава Черчесова. Сборная готовится к домашнему чемпионату мира 2018 года.

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Выпечка, пинки и «Ельчин». Как Коста-Рика готовится к игре с РоссиейВыпечка, пинки и «Ельчин». Как Коста-Рика готовится к игре с Россией«Советский спорт» – о том, как в Краснодаре сборная Коста-Рики готовится к воскресному матчу с Россией.Роман Шишкин: Черчесов умеет ставить игруПолузащитник сборной России Роман Шишкин рассказал о работе с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.Валерий Рейнгольд: Почему в сборной России нет Комбарова, но есть Самедов?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Коста-Рики.Сборная США в гостях обыграла кубинцевФутболисты сборной США в гостях переиграли команду Кубы в товарищеском матче.Станислав Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессияСтанислав Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессияПеред матчем против Коста-Рики главный тренер сборной России рассказал специальному корреспонденту «Советского спорта» об особенностях.Роман Шишкин: До игры с Коста-Рикой два дня — все идет по плануЗащитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о тренировочном процессе команды, которая готовится к матчу с Коста-Рикой.Станислав Черчесов: Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавитГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную натурализованных футболистов.Галицкому вручили футболку сборной РоссииСегодня на тренировке сборной России по футболу владельцу и и президенту «Краснодара» Сергею Галицкому вручили футболку национальной команды.Александр Ерохин: На тренировках перед матчем с Коста-Рикой рабочая атмосфераПолузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о тренировочном процессе команды, которая готовится к матчу с Коста-Рикой.Жоэль Кэмпбелл: Мы приехали в Краснодар, чтобы победить РоссиюНападающий сборной Коста-Рики и лондонского «Арсенала», выступающий на правах аренды в «Спортинге» Жоэль Кэмпбелл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России.Джонни Акоста: Игроки сборной Коста-Рики не знают россиян по фамилиямЗащитник «Эредиано» и сборной Коста-Рики Джонни Акоста поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России в Краснодаре.Федор Смолов: Приглашал ребят на матч с Ганой, они отказались, сказав, что лучше порешают дома задачкиНападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов поздравил сборную школьников по физике из РФ с победой на международной Олимпиаде, которая прошла в этом году в Швейцарии.«Молодежка» «Спартака» сыграла вничью с «Сатурном»Молодежная команда «Спартака» сыграла вничью в товарищеском матче с командой второго дивизиона «Сатурном» (1:1).Иван Новосельцев: Полностью готов к матчу с Коста-РикойЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о полном восстановлении после травмы.«Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото». Обзор Евгения Ловчева«Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об актуальных событиях.Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как СмоловКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия - Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем матч сборной России»«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем матч сборной России»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев обсудил предстоящий матч сборной России с командой Коста-Рики.Антон Шунин: Вызов Панченко в сборную – единичный случай. Нет ничего невозможногоВратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вызов в сборную России своего одноклубника Кирилла Панченко.Анатолий Бышовец: До конца года Черчесову нужно определиться с игроками сборной к ЧМ-2018Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой заявил, что у Станислава Черчесова остается не так много времени, чтобы определиться с костяком сборной к ЧМ-2018.Станислав Черчесов: Будем формировать сборную с оглядкой на ЧМ-2018Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой сообщил, что костяк национальной команды практически сформировался.

Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение