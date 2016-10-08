Рене Фазель: Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде нужно принять до Рождества. Я сделаю все, что смогу
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель надеется, что окончательное решение относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане будет принято до конца декабря.
- Да, нам предстоят переговоры в ноябре, но я не уверен, что они будут финальными. Я вижу дедлайн в конце декабря, до Рождества. Да, представители НХЛ говорили про ноябрь, но, думаю, у нас будет, образно говоря, еще овертайм и даже серия буллитов.
Непросто убедить владельцев клубов НХЛ остановить чемпионат. Каждая сторона делает свою работу, мы встретимся, все обсудим и вместе примем решение. Надеюсь, что оно будет позитивным, я сделаю все, что смогу, - цитирует Фазеля агентство ТАСС.
Делегация профсоюза игроков НХЛ отправит в Корею делегацию, которая ознакомится с инфраструктурой будущих Игр.
Напомним, лучшие игроки Национальной хоккейной лиги принимают участие в олимпийских турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды выигрывали канадцы (2002, 2010, 2014) и по разу - чехи (1998) и шведы (2006).