Рене Фазель: Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде нужно принять до Рождества. Я сделаю все, что смогу

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель надеется, что окончательное решение относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане будет принято до конца декабря.



- Да, нам предстоят переговоры в ноябре, но я не уверен, что они будут финальными. Я вижу дедлайн в конце декабря, до Рождества. Да, представители НХЛ говорили про ноябрь, но, думаю, у нас будет, образно говоря, еще овертайм и даже серия буллитов.