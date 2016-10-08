Вопрос участия россиян на Паралимпиаде-2018 обсудят на Олимпийском саммите в Лозанне

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен сообщил, что вопрос участия сборной России на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет поднят на Олимпийском саммите, который состоится сегодня в Лозанне.

- Думаю, что этот вопрос мы сейчас будем обсуждать на заседании, - сказал Крэйвен. - А в ближайшее время мы будем обсуждать с Паралимпийским комитетом России (ПКР) условия восстановления их членства.

Напомним, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена.

Руководство ПКР готово подать в отставку ради того, чтобы атлеты из РФ смогли принять участие в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.