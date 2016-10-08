Манчини может возглавить сборную Англии

Новым главным тренером сборной Англии по футболу может стать 51-летний итальянец Роберто Манчини.

Манчини получил приглашение от Футбольной ассоциации Англии посетить игру сборной против национальной команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

По данным итальянских СМИ, между тренером и федерацией уже начались переговоры.

Напомним, после поражения англичан от команды Исландии (1:2) в матче 1/8 финала сборную Англии покинул главный тренер Рой Ходжсон. А его преемник Сэм Эллардайс был отправлен в отставку на прошлой неделе на фоне громкого коррупционного скандала.

Роберто Манчини перед началом текущего сезона покинул миланский «Интер», где он работал с 2014 года.





