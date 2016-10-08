Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Адмирал2 : 0Спартак
Футбол  Динамо- : -Кубань
Футбол  Англия- : -Мальта
Футбол  Енисей- : -Факел
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Крицюк: Когда ты играешь за сборную России, все болельщики свои

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк поделился ожиданиями от игры на новом стадионе краснодарской команды в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.

- Конечно, главное ожидание - сыграть на нашем новом стадионе. Хочется выступить хорошо для своих болельщиков. Но когда ты играешь за сборную России, здесь нет своих и чужих. Все болельщики  свои, где бы ты ни играл, - сказал Крицюк в интервью «Матч ТВ». 

Напомним, эта игра откроет новый домашний стадион «Краснодара», который рассчитан на 34 291 зрителя.

Матч Россия - Коста-Рика начнется в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Это будет третья игра нашей национальной команды под руководством Станислава Черчесова. Сборная готовится к домашнему чемпионату мира 2018 года. 

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На матч Россия - Коста-Рика все билеты проданыНа товарищеской встрече между сборными России и Коста-Рики, которая состоится 9 октября в Краснодаре, ожидается аншлаг.Выпечка, пинки и «Ельчин». Как Коста-Рика готовится к игре с РоссиейВыпечка, пинки и «Ельчин». Как Коста-Рика готовится к игре с Россией«Советский спорт» – о том, как в Краснодаре сборная Коста-Рики готовится к воскресному матчу с Россией.«Сток Сити» готов обменять Бояна Кркича на Витселя«Сток Сити» готовит новое предложение по полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, сообщает Tuttomercatoweb.Роман Шишкин: Черчесов умеет ставить игруПолузащитник сборной России Роман Шишкин рассказал о работе с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.Борис Копейкин: Сейчас каждая потеря, в том числе и Еременко, сказывается на ЦСКАБывший главный тренер московского ЦСКА Борис Копейкин считает, что сейчас каждая потеря сильно сказывается на игре армейского клуба, а с отстранением полузащитника Романа Еременко красно-синим вновь придется обходиться резервом.Валерий Рейнгольд: Почему в сборной России нет Комбарова, но есть Самедов?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Коста-Рики.Голландия разгромила Белоруссию в квалификации ЧМ-2018, Промес оформил дубльГолландия разгромила Белоруссию в квалификации ЧМ-2018, Промес оформил дубльФутболисты сборной Голландии в рамках квалификации ЧМ-2018 разгромили команду Белоруссии.Бельгия забила четыре мяча в ворота боснийцев, Витсель отыграл всю игруФутболисты сборной Бельгии в матче квалификации ЧМ-2018 в России нанесли разгромное поражение команде Боснии и Герцеговины.Голландия – Белоруссия: Промес оформил дубль к 31-й минуте матчаСегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России сборная Голландии проводит игру с командой Белоруссии.Станислав Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессияСтанислав Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессияПеред матчем против Коста-Рики главный тренер сборной России рассказал специальному корреспонденту «Советского спорта» об особенностях.Роман Шишкин: До игры с Коста-Рикой два дня — все идет по плануЗащитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин рассказал о тренировочном процессе команды, которая готовится к матчу с Коста-Рикой.Станислав Черчесов: Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавитГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную натурализованных футболистов.Галицкому вручили футболку сборной РоссииСегодня на тренировке сборной России по футболу владельцу и и президенту «Краснодара» Сергею Галицкому вручили футболку национальной команды.Александр Ерохин: На тренировках перед матчем с Коста-Рикой рабочая атмосфераПолузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о тренировочном процессе команды, которая готовится к матчу с Коста-Рикой.Жоэль Кэмпбелл: Мы приехали в Краснодар, чтобы победить РоссиюНападающий сборной Коста-Рики и лондонского «Арсенала», выступающий на правах аренды в «Спортинге» Жоэль Кэмпбелл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России.Игорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на частиИгорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на частиВ пятницу только что назначенный главным тренером «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Джонни Акоста: Игроки сборной Коста-Рики не знают россиян по фамилиямЗащитник «Эредиано» и сборной Коста-Рики Джонни Акоста поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России в Краснодаре.Сергей Овчинников: В «Локомотив» могу вернуться только в роли главного тренераТренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, при каких условиях готов вернуться в московский «Локомотив».Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Румынский специалист Дан Петреску рассказал болельщикам «Кубани», в чем причина его ухода из российской команды.И мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаИ мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаУзнав о сложении полномочий Валентином Ивановым – возможно, из газет – Виталий Мутко нашел теплые слова в адрес уходящего.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Станислав Крицюк
Станислав Крицюквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение