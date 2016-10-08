Станислав Крицюк: Когда ты играешь за сборную России, все болельщики свои

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк поделился ожиданиями от игры на новом стадионе краснодарской команды в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.

- Конечно, главное ожидание - сыграть на нашем новом стадионе. Хочется выступить хорошо для своих болельщиков. Но когда ты играешь за сборную России, здесь нет своих и чужих. Все болельщики свои, где бы ты ни играл, - сказал Крицюк в интервью «Матч ТВ».

Напомним, эта игра откроет новый домашний стадион «Краснодара», который рассчитан на 34 291 зрителя.

Матч Россия - Коста-Рика начнется в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Это будет третья игра нашей национальной команды под руководством Станислава Черчесова. Сборная готовится к домашнему чемпионату мира 2018 года.