Владимир Пильгуй: в «Зените» вратарь подобен саперу – права на ошибку нет

Экс-вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился мнением о возможном усилении вратарской позиции в «Зените».

- Российским вратарям стоит рисковать карьерой, соглашаясь на заманчивое в финансовом плане приглашение из «Зенита»?

- В «Зените» вратарь подобен саперу - права на ошибку у него нет. Из того списка, что сейчас обсуждается в прессе, наиболее реальным кандидатом считаю Александра Беленова. Хотя оптимальной эту кандидатуру можно назвать только в свете ближайших перспектив. А такому клубу, как «Зенит», нужно думать о будущем и подтягивать молодых вратарей, - приводит слова Пильгуя «Спорт уик-энд».

Напомним, по информации СМИ, «Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести вратаря с российским паспортом, так как главный тренер команды Мирча Луческу недоволен игрой Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова. Среди возможных кандидатов - Сослан Джанаев («Ростов»), Александр Беленов («Анжи») и Александр Селихов («Амкар»).

В сезоне- 2016/17 Лодыгин сыграл 6 матчей и пропустил в них 5 мячей, Кержаков пропустил 3 гола в трех матчах.