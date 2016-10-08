Владимир Пильгуй: в «Зените» вратарь подобен саперу – права на ошибку нет
Экс-вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился
мнением о возможном усилении вратарской позиции в «Зените».
- Российским вратарям стоит рисковать карьерой, соглашаясь на заманчивое
в финансовом плане приглашение из «Зенита»?
- В «Зените» вратарь подобен саперу - права на ошибку у него нет. Из того списка, что сейчас обсуждается в прессе, наиболее реальным кандидатом считаю Александра Беленова. Хотя оптимальной эту кандидатуру можно назвать только в свете ближайших перспектив. А такому клубу, как «Зенит», нужно думать о будущем и подтягивать молодых вратарей, - приводит слова Пильгуя «Спорт уик-энд».
Напомним, по информации
СМИ, «Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести вратаря с российским
паспортом, так как главный тренер команды Мирча Луческу недоволен игрой Юрия
Лодыгина и Михаила Кержакова. Среди возможных кандидатов - Сослан Джанаев («Ростов»),
Александр Беленов («Анжи») и Александр Селихов («Амкар»).
В сезоне- 2016/17
Лодыгин сыграл 6 матчей и пропустил в них 5 мячей, Кержаков пропустил 3 гола в
трех матчах.