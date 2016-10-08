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Бой Поветкин – Стиверн может состояться 3 декабря в один вечер с поединком Лебедев – Гассиев

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ТАССКомментарии

Бой между российским тяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может состояться 3 декабря в Москве.

- Такой вариант возможен, но мы рассматриваем варианты с другими мероприятиями, которые также планируются. Мы определимся с этим вопросом в ближайшую неделю, - цитирует агентство ТАСС главу компании «Мир Бокса» Андрея Рябинского, который ранее выиграл промоутерские торги за право организации боя Поветкин - Стиверн.

Напомним, обладатель чемпионского пояса WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в июле победил соотечественника Криса Арреолу в четвертой добровольной защите титула. Уайлдер в этом бою получил перелом и порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции.

WBC объявил, что Уайлдер, вероятно, не сможет боксировать до 2017 года. Поветкин и Стиверн разыграют между собой звание временного чемпиона.

3 декабря в Москве чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев сразится с молодым соотечественником Муратом Гассиевым. 


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