Вячеслав Грозный: «Спартак» и «Зенит» будут бороться за чемпионство до конца

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный считает красно-белых и питерский «Зенит» главными претендентами на золотые медали чемпионата России-2016/17.

- Считаю, что «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца. Тем более — «Ростов» обыграл ЦСКА. «Зенит» набрал тот ход, который ждут болельщики. Правильно то, что формула чемпионата позволяет иметь интригу в каждом туре. Как минимум восемь команд борются за еврокубки. Я против искусственного сокращения участников. Да ещё и при такой формуле, когда играются стыковые места. Это очень здорово. Меньше будет проходных игр. У «Спартака» потенциал тоже высокий.

«Зениту» пауза в чемпионате не на пользу, поскольку команда набрала ход. А вот «Спартаку» как раз необходимо отдышаться. Потому что после великолепного старта команда вылетела из Кубка России, а затем уступила дома «Уфе» и одному из конкурентов — «Зениту». Однако победные традиции «Спартака», имеющего шикарный подбор игроков, никуда не улетучились, - рассказал Грозный.

Напомним, «Зенит» в с матче 9-го тура чемпионата России на своем поле переиграл «Спартак» со счетом 4:2 и догнал команду Массимо Карреры в турнирной таблице.

Перерыв в чемпионате связан с матчами национальных сборных. 9 октября команда России сыграет в Краснодаре с Коста-Рикой в рамках подготовки к домашнему ЧМ-2018.



