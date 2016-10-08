Филип Крэйвен: МПК хочет вернуть дружеские отношения с Россией

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен сообщил, что МПК заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Россией.

- Никто из нас не хотел бы, чтобы началась вся эта ситуация после выхода доклада Макларена, - заявил Крэйвен ТАСС. - У нас в России есть хорошие друзья. Я был у вас много раз, на мой взгляд, вы провели великолепные Игры в Сочи. Так что нам надо вернуться к тому, как мы работали раньше.

Напомним, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена.