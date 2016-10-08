Нико Росберг: Я доволен результатом квалификации, но в гонке будет очень важно хорошо стартовать
Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал итоги квалификационных заездов на Гран-при Японии.
- Я доволен своим результатом, хорошо справлялся весь уик-энд. У машины хороший
баланс, мне вполне комфортно. Первая
попытка в третьем сегменте квалификации была не вполне удачной, потому пришлось склонить
голову и выдать еще один круг «на флажке».
Старт гонки будет очень важен. После него надо будет проехать достаточно длинный отрезок, чтобы заставить шины работать, - заявил Росберг.
На последних секундах квалификации Росберг вырвал поул-позишн у своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Напомним, Нико опережает британца в борьбе за чемпионский титул на 23 очка.
Второй ряд стартового поля на трассе «Сузука» завтра займут пилоты «Феррари»: Кими Райкконен и Себастьян Феттель.
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Гонка в Японии начнется в воскресенье, 9 октября в 8:00 по московскому времени.