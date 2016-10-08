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Нико Росберг: Я доволен результатом квалификации, но в гонке будет очень важно хорошо стартовать

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал итоги квалификационных заездов на Гран-при Японии.

- Я доволен своим результатом, хорошо справлялся весь уик-энд. У машины хороший баланс, мне вполне комфортно. Первая попытка в третьем сегменте квалификации была не вполне удачной, потому пришлось склонить голову и выдать еще один круг «на флажке».

Старт гонки будет очень важен. После него надо будет проехать достаточно длинный отрезок, чтобы заставить шины работать, - заявил Росберг.

На последних секундах квалификации Росберг вырвал поул-позишн у своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Напомним, Нико опережает британца в борьбе за чемпионский титул на 23 очка.

Второй ряд стартового поля на трассе «Сузука» завтра займут пилоты «Феррари»: Кими Райкконен и Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время дня.

Гонка в Японии начнется в воскресенье, 9 октября в 8:00 по московскому времени.

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