Александр Глеб: Надеюсь, «Арсенал» выиграет чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Команде это по силам
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб многого ожидает в текущем сезоне от своей бывшей команды - лондонского «Арсенала».
- Надеюсь, «Арсенал» выиграет сразу три трофея в этом сезоне: премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Нынешнему составу команды это вполне по силам, и я буду за них болеть.
Арсен Венгер всегда ставит самые высокие цели. Он смог сохранить ключевых игроков, и команда сейчас демонстрирует отличный футбол. Они просто рвут всех на части!, - заявил Глеб.
После семи туров «канониры» занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в турнире «Манчестер Сити» на два очка.
Александр Глеб играл за «Арсенал» в 2005 - 2008 годах.
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