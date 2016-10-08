Александр Глеб: Надеюсь, «Арсенал» выиграет чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Команде это по силам

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб многого ожидает в текущем сезоне от своей бывшей команды - лондонского «Арсенала».

- Надеюсь, «Арсенал» выиграет сразу три трофея в этом сезоне: премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Нынешнему составу команды это вполне по силам, и я буду за них болеть.

Арсен Венгер всегда ставит самые высокие цели. Он смог сохранить ключевых игроков, и команда сейчас демонстрирует отличный футбол. Они просто рвут всех на части!, - заявил Глеб.

После семи туров «канониры» занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в турнире «Манчестер Сити» на два очка.

Александр Глеб играл за «Арсенал» в 2005 - 2008 годах.

