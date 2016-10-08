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Виталий Мутко: РУСАДА получит еще больше независимости

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) после выхода Минспорта РФ из совета его учредителей будет предоставлено еще больше независимости.

- Сейчас мы еще подумаем, как сделать независимым (РУСАДА), не исключаю, что в следующем году будет отдельная строка в бюджете страны – «РУСАДА». И не министерство спорта будет переводить им деньги, а получать они их будут как все бюджетополучатели, по линии Минфина, - сказал Мутко «Р-Спорт». - Таким образом мы еще больше дадим им независимости, чтобы нам не сказали, что мы как-то влияем на них через финансы. Но им (РУСАДА) тогда будет сложнее, придется работать в рамках определенного бюджета. Им придется отчитываться, к ним будет обращаться Счетная палата. Этот шаг мы сделаем. А дальше я уже не знаю. 

Напомним, что 18 ноября 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало деятельность  РУСАДА несоответствующей антидопинговому кодексу. В августе председатель комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов заявлял, что антидопинговую политику в стране следует передать в ведение Министерства здравоохранения. 

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