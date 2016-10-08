Джанлуиджи Буффон: Пелле поступил очень скверно, но мы готовы принять его возвращение в сборную

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон не сомневается в том, что форвард Грациано Пелле принесет извинения за свое поведение и вернется в национальную команду.

- Пелле поступил очень скверно. Философия нашей команды в единстве, которое сохраняется, несмотря на любые эмоции. Но я уверен, что Грациано осознает свою вину, извинится и будет принят обратно с любовью. Каждый может сделать ошибку раз в 10 лет, - заявил капитан сборной Италии.

Напомним, Грациано Пелле отказался пожать руку главному тренеру итальянцев Джампьеро Вентуре после своей замены в матче против команды Испании (1:1) в отборочном турнире ЧМ-2018. После этого 31-летний нападающий был отчислен из команды.

