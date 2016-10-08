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Промоутер Эдди Хирн: Бой Джошуа – Кличко может состояться в декабре

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Британский промоутер Эдди Хирн надеется организовать бой своего подопечного Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко.

- Мы обязательно объявим имя соперника Джошуа на следующей неделе. Сейчас мы очень близки к тому, чтобы окончательно договориться. С боями такого уровня всегда все непросто и еще многое может поменяться, но сейчас мы в очень хорошей позиции.

Если нашим соперником станет Владимир Кличко, то этот бой может состояться в декабре. Если все получится, это будет самый большой поединок в супертяжелом весе на сегодняшний день, - заявил Хирн.

Напомним, в октябре 40-летний Владимир Кличко должен был провести повторный бой с другим британцем Тайсоном Фьюри, которому он проиграл в ноябре 2015 года. Но этот поединок был отложен на неопределенный срок из-за депрессии Тайсона. Позднее стало известно, что Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин.

26-летний олимпийский чемпион Энтони Джошуа в данный момент владеет чемпионским поясом IBF в тяжелом весе.

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