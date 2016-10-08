Льюис Хэмилтон: Непросто выступать на машине, которая ведет себя иначе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации гран-при Японии.

Британец показал второй результат, уступив партнеру по команде Нико Росбергу.

- В целом в этот уик-энд все складывается не так просто, и мы выглядели не так здорово, как на предыдущем этапе. В «Сузуке» мы решили внести серьезные изменения в настройки машины, так что непросто выступать в квалификации на машине, которая ведет себя иначе, и сегодня я не знал, что меня ждет. Но в итоге разница с Нико оказалась минимальная, поэтому я доволен: мы добились прогресса, и я сделал всё, что было в моих силах.

Всегда хорошо стартовать с поула, но мы много работали, совершенствуя процедуру старта, поэтому надеюсь, что все это было не зря. В общем, я постараюсь, хотя пока никто не знает, что будет с погодой, - приводит слова Хэмилтона f1news.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 30-летний британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 265 очков.

Гонка Гран-при Японии состоится на трассе «Сузука» завтра, 9 октября и начнется в 08:00 по московскому времени.