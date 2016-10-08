Льюис Хэмилтон: Непросто выступать на машине, которая ведет себя иначе
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал
результаты квалификации гран-при Японии.
Британец показал второй результат, уступив партнеру по
команде Нико Росбергу.
- В целом в этот уик-энд
все складывается не так просто, и мы выглядели не так здорово, как на
предыдущем этапе. В «Сузуке» мы решили внести серьезные изменения в настройки
машины, так что непросто выступать в квалификации на машине, которая ведет себя
иначе, и сегодня я не знал, что меня ждет. Но в итоге разница с Нико оказалась
минимальная, поэтому я доволен: мы добились прогресса, и я сделал всё, что было
в моих силах.
Всегда хорошо стартовать с поула, но мы много работали,
совершенствуя процедуру старта, поэтому надеюсь, что все это было не зря. В
общем, я постараюсь, хотя пока никто не знает, что будет с погодой, - приводит
слова Хэмилтона f1news.
Напомним, перед 17-м этапом
«королевских гонок» 30-летний британец расположился на второй строчке личного
зачета, имея в активе 265 очков.
Гонка Гран-при Японии состоится на
трассе «Сузука» завтра, 9 октября и начнется в 08:00 по московскому
времени.