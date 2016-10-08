Себестьян Феттель: Удалось добиться позитивного результата на сложной трассе

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации Гран-при Японии.

Немец показал четвертый результат, уступив своему партнеру по команде Кими Райкконену и двум пилотам «Мерседеса».

- Мне не удалось идеально проехать круг, особенно его финальный сектор – Кими с этим лучше справился. В целом, день получился позитивным. До начала уик-энда многие говорили, что на этой трассе у нас нет шансов добиться успеха, но мы доказали, что машина вполне конкурентоспособна. Конечно, сезон складывается непросто, но сегодня удалось добиться позитивного результата на очень сложной трассе, - сказал Феттель.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 29-летний немец расположился на пятом месте, имея в активе 153 очка.

Гонка Гран-при Японии на трассе «Сузука» состоится завтра, 9 октября и начнется в 08:00 по московскому времени.