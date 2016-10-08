Себестьян Феттель: Удалось добиться позитивного результата на сложной трассе
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал
результаты квалификации Гран-при Японии.
Немец показал четвертый результат, уступив своему партнеру
по команде Кими Райкконену и двум пилотам «Мерседеса».
- Мне не удалось
идеально проехать круг, особенно его финальный сектор – Кими с этим лучше
справился. В целом, день получился позитивным. До начала уик-энда многие
говорили, что на этой трассе у нас нет шансов добиться успеха, но мы доказали,
что машина вполне конкурентоспособна. Конечно, сезон складывается непросто, но
сегодня удалось добиться позитивного результата на очень сложной трассе, -
сказал Феттель.
Напомним, перед 17-м этапом
«королевских гонок» 29-летний немец расположился на пятом месте, имея в активе
153 очка.
Гонка Гран-при Японии на
трассе «Сузука» состоится завтра, 9 октября и начнется в 08:00 по московскому
времени.