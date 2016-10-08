Вратарь «Амкара» Александр Селихов получил травму голеностопа на тренировке в ходе подготовки к матчу 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

По информации источника, голкипер занимается по индивидуальной программе.

Сегодня футболисты «Амкара» проведут двухразовое занятие на поле, а затем приступят к полноценным одноразовым тренировкам, которые продлятся вплоть до матча с московским «Локомотивом».

Матч «Амкар» - «Локомотив» состоится 15 сентября в Перми. В текущем сезоне 22-летний Селихов провел за «Амкар» девять матчей и пропустил пять мячей.