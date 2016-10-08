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Селихов получил травму голеностопа

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Вратарь «Амкара» Александр Селихов получил травму голеностопа на тренировке в ходе подготовки к матчу 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

По информации источника, голкипер занимается по индивидуальной программе.  

Сегодня футболисты «Амкара» проведут двухразовое занятие на поле, а затем приступят к полноценным одноразовым тренировкам, которые продлятся вплоть до матча с московским «Локомотивом». 

Матч «Амкар» - «Локомотив» состоится 15 сентября в Перми. В текущем сезоне 22-летний Селихов провел за «Амкар» девять матчей и пропустил пять мячей. 

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