«Спартак» проиграл «Адмиралу» во Владивостоке
Хоккеисты «Адмирала» нанесли поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:3).
Дублями в сегодняшней встрече отметились нападающие дальневосточников Владимир Ткачев и Дмитрий Лугин.
Отметим, что красно-белые потерпели четвертое поражение подряд. «Адмирал» в свою очередь выиграл третий матч кряду на своем льду.
11 октября «Спартак» сыграет на своей площадке с «Авангардом», «Адмирал» в тот же день на выезде сразится с «Нефтехимиком».
Матч
Адмирал - Спартак - 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Голы:
Фисенко (Саболич, Ткачёв), 10:13 (1:0). Райт (Краснослободцев), 13:38 (2:0). Бартулис 31:59 (3:0). Лугин (Земчёнок, Горшков), 37:10 (4:0). Плотников (Стоа), 37:57 (4:1). Гилрой (Бердников, Хегстрём), 44:23 (4:2). Ткачёв 50:25 (5:2). Лугин (Саболич, Фисенко), 51:51 (6:2). Радил (Гилрой, Стоа), 52:39 (6:3).
Место и дата
08 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция