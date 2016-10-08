Макс Ферстаппен: Мы хотим быть впереди, но сегодня машина неудачно проходила повороты
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал
результаты квалификации Гран-при Японии.
Голландец показал пятый результат, уступив обоим
пилотам «Феррари» и «Мерседес».
- Мы всегда хотим быть впереди, но
сегодня машина неудачно проходила медленные повороты, в которых мы обычно
чувствуем себя очень комфортно. Возможно, против нас сыграли низкие
температуры. Нужно проанализировать ситуацию», - приводит слова Ферстаппена Autosport.
В гонке, которая
состоится завтра, 9 октября и начнется в 8:00 по московскому времени, 19-летний
гонщик будет стартовать с четвертого места, по причине штрафа Себастьяна
Феттеля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически