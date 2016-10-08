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Евгений Левченко: Если Украина не обыграет Косово, то нам стоит вообще закончить с футболом

Елена Корсунская
Источник:  «Футбол 1»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча отборочного раунда чемпионата мира 2018 года со сборной Косово.

- Понятно, что Косово – совершенно новая команда, которая собиралась по крупицам. Это команда, которой футбольные власти дали доступ к мировому футболу в последний момент. Это коллектив с балканским менталитетом. Знаю одного футболиста, которого стоит выделить, – это Милот Рашица: он выступает в голландском чемпионате. Все в Косово пытаются играть таким образом, как он.

Эта сборная абсолютно несыгранная, и это было видно в поединке с хорватами, которые превосходили Косово во всех компонентах. Я думаю, если наша команда не обыграет ее, то нам стоит вообще закончить с футболом и перейти на какой-нибудь бобслей. Не умаляя достоинств соперника, если мы не сможем победить, то грош нам цена, по большому счету. Не скажу, что Косово – это слаженный коллектив. Они могут пытаться обороняться, но они сбиваются в кучу и, по большому счёту, у них нет организации. Но это понятно, потому что строится совершенно новая команда с нуля, и, мне кажется, ей надо определенное количество времени», - цитирует Левченко «Футбол». 

Напомним, что матч Украина - Кососо состоится 9 октября. После двух туров подопечные Андрея Шевченко идут на четвертом месте в группе, Косово - на шестом. 

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