Конта пробилась в финал турнира в Пекине и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA

Британская теннисистка Джоанна Конта стала первой финалисткой турнира WTA, проходящего в столице Китая.

В напряженном трехсетовом матче, который продолжался 2 часа и 35 минут, Конта переиграла американку Мэдисон Киз. Этот успех позволит Джоанне впервые войти в первую десятку рейтинг-листа WTA на следующей неделе.

