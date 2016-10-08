Сергей Галицкий: Новый стадион «Краснодар» никогда не окупится

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что новый стадион клуба никогда не окупится.

«Скорее всего, мы не планируем здесь ничего проводить, кроме футбола. Это чисто футбольный стадион. Мы должны научиться строить не только для себя, но и для своих внуков. Этот проект никогда не окупится. Хорошо, хоть УЕФА разрешает строить стадион. У нас нет задачи войти в сроки окупаемости стадиона.

Мы не будем претендовать на проведение финальных матчей еврокубков. У нас нет комплекса неполноценности. Нам достаточно того, что это дом клуба «Краснодар» и здесь может выступать сборная России», - приводит слова Галицкого Р-Спорт.

Напомним, строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи зрителей.

Стадион будет открыт 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика. Начало – 16:00 (мск).