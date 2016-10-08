Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card Шараповой

Оргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.

- Если Шарапова отправит запрос на wild card, то он будет рассмотрен в соответствии со стандартным протоколом. И решение будет объявлено 21 июня 2017 года. В этот день будут озвучены все обладатели wild card, - цитирует представителя оргкомитета агентство ТАСС.

Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации российской теннисистки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев.

Таким образом, Мария Шарапова сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года. Однако российская теннисистка может не успеть набрать необходимое количество рейтинговых очков для участия в ближайших турнирах «Большого шлема».

Шарапова выигрывала Уимблдонский турнир в одиночном разряде в 2004 году.





