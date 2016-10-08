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На реконструкцию тренировочной базы в Пензе к ЧМ-2018 выделено почти 200 млн рублей

Елена Корсунская
Источник:  Welcome2018Комментарии

В Пензе началась реконструкция стадиона «Зенит», который станет тренировочной базой для команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году.

На проведение работ выделено 199,8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации города. Согласно проекту, футболисты будут тренироваться на стадионе «Зенит», а проживать в прикрепленном к арене отеле Heliopark Residence.

В настоящее время рабочие демонтируют искусственное покрытие футбольного поля, вывозят железобетонные конструкции, демонтируют здание бассейна. На его месте будут размещены раздевалки для команд, а также административный блок с конференц-залом, душевыми и туалетами. До конца текущего года планируется закончить строительство газовой котельной, часть тепла которой пойдет на подогрев футбольных полей. Строительство трибун начнется в следующем году.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Саранска, Сочи и Екатеринбурга.

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