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Виталий Мутко: Структура департамента судейства РФС будет видоизменена

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что структура управления департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза будет видоизменена.

- В понедельник исполняющим обязанности будет назначен Алексей Николаев. И затем мы оценим структуру управления департаментом, она будет видоизменена, - сказал Мутко «Р-Спорт». - Посоветуемся, как сделать лучше. 

Ранее глава департамента Валентин Иванов подал в отставку. 

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