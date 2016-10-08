Виталий Мутко: Структура департамента судейства РФС будет видоизменена
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что структура управления департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза будет видоизменена.
- В понедельник исполняющим обязанности будет назначен Алексей Николаев. И затем мы оценим структуру управления департаментом, она будет видоизменена, - сказал Мутко «Р-Спорт». - Посоветуемся, как сделать лучше.
Ранее глава департамента Валентин Иванов подал в отставку.
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