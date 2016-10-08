Даниил Квят: Я надеюсь, что однажды смогу побороться за титул
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал
результаты квалификации гран-при Японии.
«Вся команда отлично поработала в квалификации. Вместе с
инженерами мы смогли выработать определенный подход, следуем ему, и он
работает. Я был доволен машиной – для меня это самое важное.
Завтра я сделаю всё, что в моих силах, а там посмотрим, каким
окажется результат. Мы не так много можем предпринять – постараюсь хорошо
стартовать, а дальше будет видно.
Я надеюсь,
что однажды смогу побороться за титул. Я чувствую, что у меня есть для этого
потенциал, но в «Формуле-1», к сожалению, одного только потенциала недостаточно», - приводит слова Квята F1News.ru
Напомним, в квалификации 22-летний россиянин показал 13-й
результат и завтра, 9 октября в гонке будет стартовать с седьмого ряда.
Перед гонкой 17-го этапа «больших призов» Квят расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков