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Даниил Квят: Я надеюсь, что однажды смогу побороться за титул

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии
Даниил Квят: Я надеюсь, что однажды смогу побороться за титул
Источник: Reuters

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации гран-при Японии.

«Вся команда отлично поработала в квалификации. Вместе с инженерами мы смогли выработать определенный подход, следуем ему, и он работает. Я был доволен машиной – для меня это самое важное.

Завтра я сделаю всё, что в моих силах, а там посмотрим, каким окажется результат. Мы не так много можем предпринять – постараюсь хорошо стартовать, а дальше будет видно.

Я надеюсь, что однажды смогу побороться за титул. Я чувствую, что у меня есть для этого потенциал, но в «Формуле-1», к сожалению, одного только потенциала недостаточно», - приводит слова Квята F1News.ru

Напомним, в квалификации 22-летний россиянин показал 13-й результат и завтра, 9 октября в гонке будет стартовать с седьмого ряда.

Перед гонкой 17-го этапа «больших призов» Квят расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков

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