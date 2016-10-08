Обама освободил американских олимпийцев от уплаты налогов на призовые

Президент США Барак Обама подписал закон, который освобождает американских спортсменов от уплаты налога за призовые, которые были им выплачены за олимпийские медали.

Фиксированные призовые от Олимпийского комитета США за медали на Играх сейчас составляют 25, 15 и 10 тысяч долларов за золото, серебро и бронзу соответственно. Ранее призовые считались доходом спортсменов и потому облагались налогом.

Сейчас налог будет действовать только в том случае, если атлет зарабатывает более одного миллиона долларов в год.

Отмечается, что знаменитый пловец Майкл Фелпса заплатит налог за призовые с последней Олимпиады (Рио-2016) в размере 55 тысяч долларов.