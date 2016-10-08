Виталий Мутко: «Грязные» победы России не нужны

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия постарается вернуть свою репутацию в спорте.

- Мы надеемся, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет реформировано, что будут понятные стандарты. «Грязные» победы России не нужны. Спорт России готов работать над восстановлением своей репутации, но правила должны быть одинаковые для всех. Мы готовы действовать, если последуют рекомендации от WADA.

Мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом. Но они есть во всем мире. И скажу абсолютно точно: в России не было и нет никакой государственной программы по спонсированию допинга, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что сборная России по легкой и тяжелой атлетике (кроме прыгуньи Дарьи Клишиной) не была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной такого решения стал доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором Россия обвинялась в создании государственной системы поддержки допинга на Играх 2014 года в Сочи.