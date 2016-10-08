Спортивный арбитр Владимир Кузнецов скончался на 79-м году жизни
Спортивный арбитр международной категории Владимир Кузнецов, обслуживающий
футбольные матчи и игры по хоккею с мячом умер в Омске после продолжительной
болезни, сообщает ТАСС.
В качестве футболиста Кузнецов выступал на позиции
нападающего, сыграл 340 матчей за омский «Иртыш».
В 1975 году начал карьеру спортивного арбитра, обслуживая
футбольные встречи и матчи хоккея с мячом.
В 80-х неоднократно входил в список лучших арбитров страны.
На его счету пять чемпионатов мира по хоккею с мячом, 84 встречи высшей лиги чемпионата страны по футболу и четыре еврокубковых матча.
Прощание с Владимиром Николаевичем пройдет в в Омске, 10 октября, в СК «Красная звезда».
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