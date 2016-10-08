Сергей Галицкий: На новом стадионе будем продавать семечки без кожуры

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что на новом стадионе клуба можно будет купить семечки.

«У вас в квартире плюют дома на пол? Мы не хотим, чтобы плевали на пол на стадионе. Мы на стадионе будем продавать семечки без кожуры. Вы приходите смотреть футбол, а не плевать семечки на пол. Зачем вам тогда такой стадион, если хотите плевать на нем?», - приводит слова Галицкого Р-Спорт.

Ранее, пресс-служба «Краснодара» опубликовала ряд ограничений, которые будут введены на новом стадионе клуба, среди которых запрет на пронос семечек.

Напомним, строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи зрителей.

Стадион будет открыт 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика. Начало – 16:00 (мск).