Сергей Галицкий: На новом стадионе будем продавать семечки без кожуры
Владелец
«Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что на новом стадионе клуба можно будет
купить семечки.
«У вас в квартире плюют дома на пол? Мы не хотим, чтобы
плевали на пол на стадионе. Мы на стадионе будем продавать семечки без кожуры.
Вы приходите смотреть футбол, а не плевать семечки на пол. Зачем вам тогда
такой стадион, если хотите плевать на нем?», - приводит слова Галицкого
Р-Спорт.
Ранее, пресс-служба «Краснодара» опубликовала ряд
ограничений, которые будут введены на новом стадионе клуба,
среди которых запрет на пронос семечек.
Напомним,
строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи
зрителей.
Стадион будет открыт 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика. Начало – 16:00 (мск).
Матч
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция