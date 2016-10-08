Виталий Мутко: Отстранение Еременко – закрытая тема. УЕФА не проинформировал ни РФС, ни клуб

Министра спорта России и президент РФС Виталий Мутко не располагает данными о причинах 30-дневного отстранения от футбола полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

- УЕФА не проинформировал ни РФС, ни клуб. Просто сказано, что игрок отстранен. Это закрытая тема. Домыслы я комментировать не буду. Но, видимо, основания для отстранения есть. Еременко, видимо, знает это.

И это правильно. Мне кажется, так и в теме с допингом надо: сначала расследования, потом заявления, - заявил Мутко.

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко без объяснения причин был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

Об этом стало известно незадолго до начала матча Исландия - Финляндия в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

Директор ЦСКА по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.