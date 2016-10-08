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Шесть испанских футбольных клубов создали лигу виртуального футбола

Дмитрий Галкин
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Испанские футбольные клубы и Electronics Arts создали первую Лигу виртуального футбола (VFO).

Объявление о создании лиги было на выставке Barcelona Games World. В ней примут участие представители клубов «Реал Сосьедад», «Севилья», «Спортинг Хихон», «Валенсия», «Вильярреал» и «Реала Сарагоса». Также в лиге примет участие киберспортивный коллектив x6tence.

В матчах будут принимать участие 11 игроков в режиме Pro Clubs, а капитаны футбольных клубов будут выбирать игроков для своей команды. Лига будет разделена на два дивизиона. В высшем будут играть представители футбольных клубов, а в низших любительские команды. В конце сезона лучших любительские команды выйдут в высшую лигу, а худшие из высшей в низшую. 

Старт лиги назначен на январь 2017 года. 

Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак».

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