Шесть испанских футбольных клубов создали лигу виртуального футбола
Испанские футбольные клубы и Electronics Arts создали первую Лигу виртуального футбола (VFO).
Объявление о создании лиги было на выставке Barcelona Games World. В ней примут участие представители клубов «Реал Сосьедад», «Севилья», «Спортинг Хихон», «Валенсия», «Вильярреал» и «Реала Сарагоса». Также в лиге примет участие киберспортивный коллектив x6tence.
В матчах будут принимать участие 11 игроков в режиме Pro Clubs, а капитаны футбольных клубов будут выбирать игроков для своей команды. Лига будет разделена на два дивизиона. В высшем будут играть представители футбольных клубов, а в низших любительские команды. В конце сезона лучших любительские команды выйдут в высшую лигу, а худшие из высшей в низшую.
Старт лиги назначен на январь 2017 года.
Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак».