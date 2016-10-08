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Роман Трушечкин: В матче с Коста-Рикой Черчесов покажет свою сборную России

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.

- Это первая игра, в которой Станислав Черчесов покажет свою сборную России. К игре сборной в этой торжественной и многолюдной обстановке будет приковано напряженное внимание. И вся острота момента, как мне кажется, в том, что команде Черчесова соответствовать этому зрительскому запросу будет тяжелее, чем раньше. То есть слова про контрольный характер как никогда будут наполнены волнующим экзаменационным содержанием.

Дело, конечно, в составе и числе игроков, которые выпали из-за травм. Ось Акинфеев-Дзагоев-Смолов образует грот-мачту этой команды. Это опорная конструкция центральной оси, люди, которым, даже вопреки последнему черчесовскому афоризму, в сборной выдан абонемент. Собственно говоря, это и есть вся командная вертикаль за вычетом центра обороны, где выбор у тренера сводится к составлению пары Василию Березузкому (кандидаты – Кутепов, Семенов и Новосельцев), и опорной зоны, которая пока вообще не имеет четких очертаний, меняется каждый матч, то есть незаменимых футболистов пока не приобрела. Иными словами, в самом начале строительства команды постройка лишена своей единственной прочной конструкции, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ». 

Матч Россия - Коста-Рика начнется в воскресенье в 16:00 по московскому времени. Это будет третья игра нашей национальной команды под руководством Станислава Черчесова. Сборная готовится к домашнему чемпионату мира 2018 года.  

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

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