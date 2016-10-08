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Монтоливо пропустит полгода после операции

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Федерация футбола ИталииКомментарии

Полузащитник «Милана» и сборной Италии Риккардо Монтоливо перенес хирургическую операцию на передней крестообразной связке левого колена.

По прогнозам врачей, игрок не сможет выходить на поле в течение 5-6 месяцев. 

31-летний Монтоливо получил травму в минувший четверг в матче за сборную Италии в отборочном турнире чемпионата мира-2018 с командой Испании (1:1).

В нынешнем сезоне Риккардо Монтоливо провел семь матчей за «Милан» в чемпионате Италии.

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