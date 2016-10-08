Монтоливо пропустит полгода после операции
Полузащитник «Милана» и сборной Италии Риккардо Монтоливо перенес хирургическую операцию на передней крестообразной связке левого колена.
По прогнозам врачей, игрок не сможет выходить на поле в течение 5-6 месяцев.
31-летний Монтоливо получил травму в минувший четверг в матче за сборную Италии в
отборочном турнире чемпионата мира-2018 с командой Испании (1:1).
В нынешнем сезоне Риккардо Монтоливо провел семь матчей за «Милан» в чемпионате Италии.
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