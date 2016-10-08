Маррэй победил Феррера и вышел в финал в Пекине

Вторая ракетка мира Энди Маррэй одержал победу над испанцем Давидом Феррером в полуфинале турнира ATP China Open в Пекине.

За полтора часа 29-летний британец выиграл два сета со счетом 6:2, 6:3. Теперь счет личных встреч теннисистов стал 14-6 в пользу Маррэя.

В финале соперником первого сеяного на турнире станет победитель матча Милош Раонич (Канада, 3) – Григор Димитров (Болгария).

Добавим, что предстоящий финал станет для Маррэя девятым в этом сезоне.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала