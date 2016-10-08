Маррэй победил Феррера и вышел в финал в Пекине
Вторая ракетка мира
Энди Маррэй одержал победу над испанцем Давидом Феррером в полуфинале турнира ATP China Open в Пекине.
За полтора часа 29-летний британец выиграл два сета со счетом 6:2, 6:3. Теперь счет личных встреч теннисистов стал 14-6 в пользу Маррэя.
В финале соперником первого сеяного на турнире станет победитель матча Милош Раонич (Канада, 3) – Григор Димитров (Болгария).
Добавим, что предстоящий финал станет для Маррэя девятым в этом сезоне.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916
550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Феррер Д. (Испания) - 6:2, 6:3
Место и дата
08 октября 11:30, , Онлайн-трансляция
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