Рикки Бернс успешно защитил чемпионский пояс WBA в суперлегком весе
Чемпион мира по версии WBA в суперлегком весе 33-летний шотландец Рикки Бернс защитил свой титул, победив в Глазго единогласным решением судей 26-летнего белоруса Кирилла Релиха.
Релих завладел инициативой в начале боя, но затем поединок пошел под диктовку действующего чемпиона мира.
Ricky Burns made a successful first defence of his WBA world super-lightweight title against Kiryl Relikh— BBC Sport (@BBCSport) 8 октября 2016 г.
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Счет судейских записок: 118-110, 116-112, 116-112 в пользу Рикки Бернса. На его счету - 41 победа и 5 поражений на профессиональном ринге.
Отметим, что лидером в этом весе ныне считается американец Теренс Кроуфорд, которому принадлежат чемпионские титулы WBO и WBC. Поясом IBF владеет россиянин Эдуард Трояновский.