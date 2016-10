Рикки Бернс успешно защитил чемпионский пояс WBA в суперлегком весе

Чемпион мира по версии WBA в суперлегком весе 33-летний шотландец Рикки Бернс защитил свой титул, победив в Глазго единогласным решением судей 26-летнего белоруса Кирилла Релиха.

Релих завладел инициативой в начале боя, но затем поединок пошел под диктовку действующего чемпиона мира.

Ricky Burns made a successful first defence of his WBA world super-lightweight title against Kiryl Relikh



Report: https://t.co/b28ER2Pvcy pic.twitter.com/djfQZ8vPOA